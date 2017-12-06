Стала известна программа культурно-массовых мероприятий, посвященных встрече Нового года и Рождества.

Праздничный сезон в этом году откроется 10 декабря в 14:00 вместе со сказочным пространством Дома Деда Мороза в "Парке развлечений" (ул. Фрунзе,16). Детей и их родителей ждет приключение полное игр, песен и зимних забав.

В Комсомольском районе репетицию Нового года проведут 12 декабря. В 12.00 в микрорайоне Федоровка дадут старт программе "Здравствуй, яркий новый год!" с участием Деда Мороза и Снегурочки, театра ростовых кукол "Маски" и молодежного театра "Мир". А с 14:20 в сквере у ДЦ "Русич" стартует программа "Новогодние сюрпризы" со сказочными приключениями, зажигательными танцами и хороводами с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Официальный старт городским новогодним гуляньям по уже сложившейся традиции даст Российский Дед Мороз. Гость из Великого Устюга приедет в наш город 17 декабря. В этот же день в 13:00 вместе со сказочными персонажами новогодний волшебник зажжет огни на главной городской елке на Центральной площади.

В этот же день в "Парке развлечений" в Автозаводском районе в 15:00 состоится театрализованная программа "Новый год это дружный хоровод!" с конкурсами на лучшие снежные фигуры, музыкально-танцевальный флеш-моб и хороводами вокруг елки.

В новогоднюю ночь с 1:00 до 3:00 во всех трех районах пройдут праздничные концерты. На Центральной площади в рамках театрализованной программы "Новый год шагает по планете" горожан поздравят Дед Мороз со Снегурочка в компании с персонажами театра ростовых кукол и музыкальной группой "Сеанс".

В Автозаводском районе поздравлять горожан с Новым годом будут на двух площадках. Новогоднее микс-шоу "Один раз в год!" с новогодними приключениями пса Барбоса пройдет у ДС "Волгарь". В то же самое время в Парке развлечений наступит "Время чудес", в рамках которого запланировано праздничное представление с Дедом Морозом, Снегурочкой, петухом и символом 2018 года-собакой.

Рекордсменом по количеству праздничных площадок наступающего года станет Комсомольский район. В микрорайоне Федоровка новый год начнется с концертно-поздравительной программы "Новогодний звездопад". Программа "Блёстки ёлочных огней" в новогоднюю ночь пройдет в сквере ДЦ "Русич".

Помимо интерактивной программы с участием Деда Мороза и Снегурочки, веселых клоунов и символов года, здесь также состоится танцевальное диско-шоу Пес-барбос, необычный диско-кросс". В поселке Поволжский первые часы 2018-го пройдут с программой "А у нас Новый год!". В это же самое время в парке культуры и отдыха Комсомольского района будут греметь "Снежные танцы для Деда Мороза".

Скучать горожанам не придется и в рождественские праздники. Уже пятого января в парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова пройдут "Рождественские маневры". Больше десятка интерактивных площадок: "богатырские забавы", лазертаг и страйкбол, реконструкция сражения на русско-германском участке фронта и много другое. Не обойдется и без ярмарки ремесленных и сувенирных поделок, танцев и, конечно же, чая с блинами и пирогами. Входные билеты в парк в этот день будут продаваться по льготной цене.

Рождественские концерты 7 января пройдут в микрорайоне Поволжском и на двух площадках Автозаводского района в "Парке развлечений" и возле храма Петра и Февроньи (ул. Революционная, 25а).

О новогодних программах других муниципальных культурно-досуговых учреждений будет сообщено дополнительно.