Или что. Вы сможете увидеть это сами, если посетите городской креаведческий музей в период с 22 февраля по 19 марта. Вас ждет выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета».

На волне незатихающего интереса к творчеству и личности художника, который мы наблюдаем во всем мире, жители Тольятти получат возможность детально и подробно изучить более 70 репродукций уже полюбившихся картин, узнать историю жизни художника, поучаствовать в творческих мастер-классах и приобрести репродукции понравившихся работ.

Винсент Ван Гог – нидерландский художник-постимпрессионист и, бесспорно, один из самых известных художников в мире. В 2015 году отмечалась 125 годовщина со дня смерти великого художника, но новостная лента по сей день продолжает дышать его творчеством. Его имя знают даже совсем далекие от искусства люди. Все ответят, что у Ван Гога невероятный талант и такая же невероятно трагическая судьба... Но живопись... Две-три, ну, пять, даже десять работ. А ведь Ван Гог — это целый мир! Экспрессивная манера письма отражает его жаждущую натуру, его сильную и смелую внутреннюю энергию.

За свою недолгую и сложную творческую жизнь он создал более 2000 произведений искусства, включая 930 картин, 1100 рисунков и эскизов. При жизни за существенную сумму была продана только одна его работа – «Красные виноградники в Арле». Большую часть своей жизни художник прожил в бедности. Однако сейчас работы Ван Гога являются одними из первых в списке самых дорогих картин, согласно оценкам с аукционов и частных продаж. Например, его известная картина «Ирисы» была продана более чем 100 миллионов долларов.

В ходе выставки каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе «Рисуем картину Ван Гога». Занятие проводит профессиональный художник с опытом преподавания живописи. Узнать подробности, уточнить расписание мастер-классов и записаться на них, а также забронировать и приобрести билеты на выставку можно на сайте проекта.