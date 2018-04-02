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02 апреля 2018
08:23:07

Кто бы мог представить: в апреле в Тольятти работают снегоуборочные машины

Ликвидация последствий снегопада на особом контроле регионального МЧС. В связи с обильным выпадением осадков в виде снега в Самарской области, организован мониторинг дорожной обстановки на автомобильных дорогах федерального и регионального значения. Работают 40 оперативных групп.

Наибольшее количество осадков в виде снега зафиксировано по северу и центру Самарской области в 28 муниципальных образованиях, частично по югу области в 4 муниципальных образованиях. В Ставропольском районе от села Валы до Жигулевска накануне было затруднено движение.

Организовано дежурство постов ГИБДД, оповещение водителей (большегрузного транспорта) по КВ-радиостанции. Проведено СМС-оповещение населения. Информация выведена на  комплекс общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения.

В соответствии с телефонограммой врио Губернатора Самарской области Д.И. Азарова проведены заседания оперативных штабов под руководством глав муниципальных образований с постановкой задач по складывающейся оперативной обстановке.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области развернута рабочая группа оперативного штаба по контролю за обстановкой на территории Самарской области в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Ситуацию контролирует лично начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы О.В. Бойко с рабочего места.

На расчистку дорог Самарской области привлечено 2920 единиц уборочной техники.




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