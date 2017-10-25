Это роспуск Госдумы, вынос тела Владимира Ленина с Красной площади и открытие Кремля для всех желающих. По её словам, Ленин на главной площади Москвы — это «за гранью добра и зла». «Мы всё-таки не средневековая страна», — отметила Собчак.

Говоря об идее открытия свободного входа в Кремль, она пояснила, что выступает за доступность мест работы руководства страны. « Мне кажется, что это очень важные и символические вещи», — сказала Собчак. На днях она объявила о решении баллотироваться на пост главы государства. Выборы президента России пройдут в марте следующего года.