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03 марта 2017
13:08:49

Крымом по митингу

Мэрия Самары заняла все площади города 18 марта. В этот день предполагалось провести третью акцию протеста против роста коммунальных платежей и отмены ряда льгот. Как сообщил в своем Твиттере депутат губернской Думы Михаил Матвеев, в администрацию города подано 2 уведомления с датой на 18 марта. Заявители - "Гражданская инициатива" и  КПРФ.

Но сегодня пресс-служба Администрации губернатора сообщила о том, что в этот день в Самаре пройдут мероприятия, посвященные Дню присоединения Крыма к Российской Федерации. На площади Куйбышева состоится конкурс студенческих танцевальных коллективов, итогом станет исполнение всеми участниками молодежной акции Севастопольского вальса. Также жителей Самары ждут на праздничных мероприятиях у Дворца Спорта ЦСК ВВС, в сквере «Родина», в сквере Высоцкого и на других площадках.

Как отметил депутат, «половина адресов совпадает с адресами уведомления на митинг пенсионеров, поданного оргкомитетом. А вторая половина "закрывает" другие возможные варианты».

Стоит добавить, что Самарскую область буквально захлестнула волна протестных акций. Жители губернии, в основном, пенсионеры пытаются высказать свое недовольство властям в связи с последними непопулярными мерами, которые существенно понижают и без того невысокий уровень жизни населения. Как уже сообщала наша радиостанция, в субботу, 4 марта, митинг протеста против повышения тарифов ЖКХ и урезания льгот состоится в Тольятти на Центральной площади. Всех неравнодушных ждут к 11.

Две акции в феврале уже провели пенсионеры Самары. Там требования были гораздо жестче – помимо возврата всех льгот пенсионерам еще и отставка губернатора.




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