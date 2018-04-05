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05 апреля 2018
07:39:33

«Крылья Советов» проиграли «Спартаку» в матче ¼ финала Кубка России

Встреча состоялась накануне не стадионе «Металлург». Гости забили три мяча, хозяева ответили одним, в итоге красно-белые вышли в следующую стадию турнира и в полуфинале встретятся в «Тосно». Этот футбольный матч посетили почти 16 тысяч зрителей.

Полицейские уделили встрече особое внимание. Перед началом стадион и прилегающую к нему территорию обследовали с применением технических средств и служебных собак. Близлежащие улицы патрулировались весь вечер.  Нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных ЧП не было.

Охрану обеспечивали 968 полицейских, 200 сотрудников Росгвардии, 30 представителей частных охранных организаций. В отношении 7 болельщиков составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей.

Фото: УМВД региона




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