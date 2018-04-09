Как сообщают очевидцы в пабликах Вконтакте, загорелось пустующее задние "Фонбет" на улице Новосадовой. На месте работают несколько пожарных расчетов. Приехала машина скорой помощи.
Информацию о ЧП свидетели подтверждают фотграфиями с места. На официальной странице регионального МЧС приводятся предварительные сведения о происшествии:
"9 апреля 2018 г. в 18 час. 01 мин. (мст.) произошел пожар по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, 106г.
Горит 2-х этажное неэксплуатируемое здание на S=200 м2.
На тушение пожара выехали пожарно-спасательные подразделения в составе: 64 человек личного состава и 22 единицы техники.
По предварительной информации, пострадавших нет".
Фото: паблик Самара
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