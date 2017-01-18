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18 января 2017
19:17:32

Крупный пожар в районе Обводной дороги в Тольятти

Об этом пишет в Фэйсбуке руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. Примерно в 17-30 спасатели получили сообощение о том, что горит  2-х этажное здание по адресу Обводное, 5Г.

По предварительным данным здание принадлежит компании по окраске кузовных деталей и бамперов на автомобили. Других подробностей пока нет, так как ликвидация ЧП все еще продолжается.

Фото Андрей Дербенев

 




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