Как уже сообщала наша радиостанция, сегодня вспыхнул большой деревянный дом на улице Лесная. На месте работали боевые подразделения 86 ПЧ, также побывали там медики и сотрудники газовой службы. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», пожар оказался серьезным. По предварительным данным, пламя бушевало на площади около 150 квадратных метров. Источник возгорания находился в деревянном доме за номером 11. Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Жильцы попытались было справиться с огнем самостоятельно, но быстро поняли, что без специалистов не обойтись и позвонили в службу спасения. Потерянное время стало еще одной причиной широкого распространения огня. Огонь перекинулся на кирпичное строение, стоящее рядом. В настоящий момент объявлено о локализации. Пострадавших нет. Здесь видео и фото.
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