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20 ноября 2017
12:09:56

Крупный пожар тушили сегодня ночью в центре Самары

Сообщение о ЧП в Центре управления кризисными ситуациями получили в 4-34.  В Ленинском районе облстолицы горел двухэтажный кирпичный дом с деревянными перекрытиями и надворные постройки. Дом Площадь пожара составила 250 кв. метров.

В проведении работ по ликвидации огня участвовали 80 человек, использовалось 17 единиц техники. Пожар удалось локализовать к семи утра, после чего еще какое-то время шли работы по проливке дома. Информации о пострадавших нет. В причинах будут разбираться дознаватели, они же определят сумму нанесенного ущерба.

Фото: pssso.ru




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