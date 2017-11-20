Сообщение о ЧП в Центре управления кризисными ситуациями получили в 4-34. В Ленинском районе облстолицы горел двухэтажный кирпичный дом с деревянными перекрытиями и надворные постройки. Дом Площадь пожара составила 250 кв. метров.
В проведении работ по ликвидации огня участвовали 80 человек, использовалось 17 единиц техники. Пожар удалось локализовать к семи утра, после чего еще какое-то время шли работы по проливке дома. Информации о пострадавших нет. В причинах будут разбираться дознаватели, они же определят сумму нанесенного ущерба.
Фото: pssso.ru
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