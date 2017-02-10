В соцсетях появились фото с места ЧП на улице Лесная. На них видно, что горит частный дом. Вернее, как горит, не очень видно, а вот дыма - с избытком. Создается ощущение, что имеет место весьма масштабное бедствие. Работают пожарные расчеты, других подробностей пока нет.
Фото Златы Златогорской
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