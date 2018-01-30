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30 января 2018
07:49:48

Крупные телеканалы договорились о трансляции основных событий Олимпиады

При этом «Россия 1» отказалась показывать открытие игр в Пхёнчхане 9 февраля. Церемонию будет транслировать «Матч ТВ». Закрытие Игр покажет «Первый канал». Кроме того, на «Первом» зрители увидят олимпийские соревнования с участием атлетов из России.

Так, уже известно, что 9, 10 и 11 февраля можно посмотреть керлинг, фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон и фристайл. Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Источник РБК




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