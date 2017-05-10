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10 мая 2017
11:58:54

Крупное производство контрафактных моторных масел обнаружено под Тольятти

Подделка продавалась по всей России под брендами мировых производителей, сообщается на сайте МВД.

Фальсификат производился и хранился в ангаре на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. В нелегальном цеху обнаружены пластиковые емкости объемом 1 тыс. кубометров каждая, 120 из них были заполнены контрафактным моторным маслом, около 300 металлических 200-литровых бочек с горючим, а также большое количество этикеток различных производителей моторных масел, металлических крышек от бочек с фирменными наименованиями, устройства для опломбирования и нанесения маркировки.

По предварительной оценке, сумма ущерба, причиненного компаниям-правообладателям, превышает 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Источник Интерфакс-Поволжье




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