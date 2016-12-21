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21 декабря 2016
09:46:11

Крупное ДТП на перекрестке Юбилейная-Ленинский в Тольятти

Пострадали оба водителя, они были госпитализированы, сообщил Андрей Дербенев, руководитель Центра гражданской защиты населения, спасатели которого работали на месте ЧП.

Фото: Андрей Дербенев

Дорожный инцидент произошел в 20:15 минувшего вторника. Судя по материалам с ДТП, специалист сделал вывод, что скорость транспортных средств была явна превышена.

Андрей Дербенев призвал автовладельцев соблюдать скоростной режим и быть внимательнее.




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