Пострадали оба водителя, они были госпитализированы, сообщил Андрей Дербенев, руководитель Центра гражданской защиты населения, спасатели которого работали на месте ЧП.
Фото: Андрей Дербенев
Дорожный инцидент произошел в 20:15 минувшего вторника. Судя по материалам с ДТП, специалист сделал вывод, что скорость транспортных средств была явна превышена.
Андрей Дербенев призвал автовладельцев соблюдать скоростной режим и быть внимательнее.
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