Пострадали оба водителя, они были госпитализированы, сообщил Андрей Дербенев, руководитель Центра гражданской защиты населения, спасатели которого работали на месте ЧП.

Фото: Андрей Дербенев

Дорожный инцидент произошел в 20:15 минувшего вторника. Судя по материалам с ДТП, специалист сделал вывод, что скорость транспортных средств была явна превышена.

Андрей Дербенев призвал автовладельцев соблюдать скоростной режим и быть внимательнее.