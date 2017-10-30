Расположено новое медучреждение будет в Самаре. Как сообщил председатель совета директоров Марк Курцер, областная столица выбрана потому, что она славится своими медицинскими кадрами, подходами, историей.

Госпиталь будет разделен на амбулаторную и стационарную части. В первой будет работать отделение по лечению бесплодия, взрослая и детская поликлиники и женская консультация. В стационаре, рассчитанном на 160 коек, разместятся общее детское отделение, отделения хирургии, урологии и оперативной гинекологии и современный перинатальный центр. В год в госпитале смогут принимать более 1,5 тысяч родов, проводить 600 циклов ЭКО, более 150 тысяч амбулаторных приемов и до 10 тысяч хирургических операций.

Руководство ГК «Мать и дитя» рассчитывает, что открытие центра даст возможность загрузить самарский госпиталь и снять огромную нагрузку с клиник «Мать и дитя» в Москве и Санкт-Петербурге.