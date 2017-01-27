Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду намерен жениться на модели Джорджине Родригес, с которой он находится в отношениях с декабря 2016 года, сообщает RT со ссылкой на издание Correio dа Manha.

По этим данным, свадьба футболиста состоится летом 2018 года.