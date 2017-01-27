Серьёзное влияние на решение Роналду, как предполагается, оказала мать футболиста, одобряющая его женитьбу на Родригес.
Ранее сообщалось, что Криштиану планирует выступать до 45 лет, если избежит серьёзных травм в будущем.
Он переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения...
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