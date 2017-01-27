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27 января 2017
14:12:09

Криштиану Роналду решил жениться под влиянием матери

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду намерен жениться на модели Джорджине Родригес, с которой он находится в отношениях с декабря 2016 года, сообщает RT со ссылкой на издание Correio dа Manha.
 
По  этим данным, свадьба футболиста состоится летом 2018 года.

Серьёзное влияние на решение Роналду, как предполагается, оказала мать футболиста, одобряющая его женитьбу на Родригес.

Ранее сообщалось, что Криштиану планирует выступать до 45 лет, если избежит серьёзных травм в будущем.

 




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