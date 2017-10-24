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24 октября 2017
07:29:42

Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2017 года

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу был награжден накануне, церемония прошла в Лондоне. Лучшим тренером стал его наставник в "Реале" - француз Зинедин Зидан. Джанлуиджи Буффон из итальянского "Ювентуса" получил статуэтку как лучший вратарь.

Также на церемонии назвали мена футболистов, попавших в символическую сборную года. В нее вошли: Джанлуиджи Буффон (Италия), Дани Алвес (Бразилия), Леонардо Бонуччи (Италия), Серхио Рамос (Испания), Марсело Бразилия); Тони Кроос (Германия), Андрес Иньеста (Испания), Лука Модрич (Хорватия); Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Неймар (Бразилия).

Источник ТАСС




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