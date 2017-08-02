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02 августа 2017
09:52:53

Криштиану Роналду грозит 7 лет тюрьмы

Публике стали известны детали возможного наказания, которое грозит ведущему форварду футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду за махинации с налогами. Если его вина будет доказана, игроку грозит как минимум 7 лет тюрьмы, сообщают "Вести".

Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 годы. На заседании суда он заявил, что не считает себя виновным, а в суд пришел только из-за того, что этого требует его репутация.

После окончания первого заседания с участием обвиняемого, сам Криштиану Роналду отказался общаться с прессой, напоминает испанское издание As. Тем не менее, у правоохранителей Испании есть много претензий к футболисту и они были озвучены в суде.

По сообщению источника в полиции, до 11 августа 32-летний спортсмен имеет возможность добиться смягчения обстоятельств дела: возможный срок наказания может быть сокращен в несколько раз, если Роналду выплатит все долги и штрафы по налогам.

 




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