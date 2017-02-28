Газета "Ведомости " со ссылкой на политтехнологов публикует материал, в котором прогнозируется скорая отставка еще трех россйиских губернаторов. Свои посты до конца года могут покинуть руководители Приморья, Санкт-Петербурга и глава нашей губернии Николай Меркушкин.

Все они фигурируют в экспертном докладе, посвященном смене власти в регионах, его подготовила консалтинговая группа «Бианки и партнёры». В материалах отмечается, что в политически проблемных регионах вроде Приморья и Самары новым лидерам нужно больше времени, чтобы установить контроль за ситуацией, а значит, отставки там должны состояться не позже середины лета. При этом "в случае Самары и Петербурга есть проблема с поиском замены".