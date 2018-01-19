В эти выходные в городе ожидается облачная погода с прояснениями и периодическими незначительными осадками. В субботу синоптики не исключают слабой метели.

Столбики термометров завтра к вечеру поднимутся до 7-9 градусов ниже нулевой отметки и задержатся в этом районе по меньшей мере до среды.