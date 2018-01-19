В эти выходные в городе ожидается облачная погода с прояснениями и периодическими незначительными осадками. В субботу синоптики не исключают слабой метели.
Столбики термометров завтра к вечеру поднимутся до 7-9 градусов ниже нулевой отметки и задержатся в этом районе по меньшей мере до среды.
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Давний конфликт не давал ему покоя, и он осуществил свою месть
Нападавший был всего один
Один из них задержан, поиски еще двоих ведутся