Об этом сообщают спасатели, которые с 18 по 19 января были переведены в режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС дежурили в местах массового купания и следили за безопасности людей. Накануне выполнялись работы по промерам толщины ледового покрова вокруг купален на первой и второй очереди набережной Самары. Около прорубей уже с 08.00 18 января были выставлены дежурные смены спасателей, а к вечеру заступили на дежурство водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения.

Благодаря спасателям случаев гибели людей после купания Крещения Господня в местах дежурства не было. Происшествий при проведении мероприятия не допущено. Всего за 18 и 19 января на дежурстве около купелей находилось 73 спасателя, задействовано 7 аварийно-спасательных автомобилей и аэроглиссер «Патруль».