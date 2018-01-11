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11 января 2018
12:39:23

Крещенские купели в Тольятти: быть или не быть?

Сейчас МЧС предостерегает жителей губернии от выхода на лед Волги. В настоящее время ледовый покров не установился в полном объеме и является неоднородным. Свою лепту внесла в процесс новогодняя оттепель. Как отмечают спасатели,  если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.

Это представляет серьезную опасность, прежде всего, для любителей подледного лова, которые зачастую пренебрегают предупреждениями, а потом расплачиваются за это здоровьем и даже жизнью. Но есть еще одна категория людей, которые скоро отправятся испытывать волжский лед на прочность. Это любители окунуться в прорубь во время праздника Крещения Господня. Его отмечают 19 января.

В последние годы власти Тольятти не устраивали массовых купаний на городских пляжах именно из-за тонкого льда на водоемах. Не исключено, что и в нынешнем году ситуация повторится. Ожидается, что свое решение по этому вопросу глава города озвучит в ближайший понедельник.




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