Сейчас МЧС предостерегает жителей губернии от выхода на лед Волги. В настоящее время ледовый покров не установился в полном объеме и является неоднородным. Свою лепту внесла в процесс новогодняя оттепель. Как отмечают спасатели, если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.

Это представляет серьезную опасность, прежде всего, для любителей подледного лова, которые зачастую пренебрегают предупреждениями, а потом расплачиваются за это здоровьем и даже жизнью. Но есть еще одна категория людей, которые скоро отправятся испытывать волжский лед на прочность. Это любители окунуться в прорубь во время праздника Крещения Господня. Его отмечают 19 января.

В последние годы власти Тольятти не устраивали массовых купаний на городских пляжах именно из-за тонкого льда на водоемах. Не исключено, что и в нынешнем году ситуация повторится. Ожидается, что свое решение по этому вопросу глава города озвучит в ближайший понедельник.