Минимальная цена на водку в этом году так и останется 205 рублей, а на коньяк – 371 рубль. Об этом рассказал глава Росалкорегулирования Игорь Чуян. Также в России планируют создать автоматическую систему регулировки цен на алкоголь.

Эту задачу поставил вице-премьер Александр Хлопонин. Универсальная формула должна учитывать целый ряд параметров: например, доходы населения, размер акцизов, стоимость сырья для производства спиртного.

В конце августа 2017 года поднять минимальную цену на водку до 300 рублей планировало Министерство здравоохранения. По мнению ведомства, это поможет снизить потребление алкоголя. Однако в Минпромторге идею не одобрили.