Центральная неделя марта усилит межсезонные противоречия. Еще 2-3 дня в нашем регионе сохранится малооблачная без осадков погода, обусловленная полем повышенного атмосферного давления. По утрам возможны туманы.

В четверг к границам Поволжья приблизятся фронтальные разделы, которые станут залогом перемен в погоде. Облачность повысится, начнет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится.

К началу новой недели ожидается очередной арктическое вторжение и понижение температуры воздуха.