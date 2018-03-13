Центральная неделя марта усилит межсезонные противоречия. Еще 2-3 дня в нашем регионе сохранится малооблачная без осадков погода, обусловленная полем повышенного атмосферного давления. По утрам возможны туманы.
В четверг к границам Поволжья приблизятся фронтальные разделы, которые станут залогом перемен в погоде. Облачность повысится, начнет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится.
К началу новой недели ожидается очередной арктическое вторжение и понижение температуры воздуха.
В них содержались ложные сведения об оказании услуг по организации обучения и стажировки работников
Совсем недавно в надзорном органе города говорили о недостаточной работе подрядных организаций по уборке снега
Болельщики смогут приобрести их в порядке живой очереди с 13 марта до 3 апреля
Заключительный этап конкурса красоты, творчества и интеллекта пройдет в драматическом театре «Колесо».
По предварительным данным, жертвами злоумышленника стали более 50 жителей области
Подписано соглашение, в рамках которого будет профинансирован ряд инвестиционных проектов группы
Встреча длилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу нашей спортсменки