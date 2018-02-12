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12 февраля 2018
09:15:05

Крепкие морозы сохранятся в Тольятти до конца недели

Таков предварительный прогноз синоптиков. Как  говорят специалисты Приволжского гидрометцентра, в ближайшие ночи столбики термометров по области могут опускаться до 25-27 градусов ниже нулевой отметки. Но это и неудивительно: середина февраля – время Сретенских морозов.

 Антициклональный характер погоды обеспечит повышенное атмосферное давление, малую облачность и отсутствие осадков. Ветер будет слабым, временами переходящим в штиль.

Это в свою очередь станет причиной накопления в приземном слое атмосферы вредных примесей с городских химзаводов, поэтому до 7 вечера 12 февраля в городе действует режим неблагоприятных метеоусловий.




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