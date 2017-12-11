Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, это должно помочь повысить явку в избирателей. На участках для голосования могут организовать культурные, спортивные мероприятия, ярмарки, также ожидаются выступления творческих коллективов, продажа продуктов и товаров.

Есть также варианты организации комнат для детей и проведение опросов, касающихся тех или иных аспектов жизни в конкретном населенном пункте. При этом, регионы вправе сами определять, как именно им привлекать избирателей на участки.

Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года. О планах выдвижения на пост президента уже заявили действующий глава государства Владимир Путин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, оппозиционный политик Алексей Навальный, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также уполномоченный по правам предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов.