Новую редакцию утвердило Минприроды. Издание не обновлялось с 1998 года, за исключением трёх точечных изменений. При этом ревизию желательно проводить раз в десятилетие, отмечают в ведомстве.

Газета «Новые известия» уточнила, что из списка в новой редакции исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности, снежный баран и гималайский медведь. Учёные РАН рассказали изданию, что это может быть связано с неким охотничьим лобби, которому «интересно оставить гималайского медведя за пределами Красной книги». По их мнению, животное — «объект валютной охоты», на него приезжают охотиться иностранцы, а лапы медведя «популярны в восточной медицине».

Академики обратились с письмом к президенту. Они просят выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение Минприроды.