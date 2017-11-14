Как передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей отрасли, это произошло из-за снижения улова.
Например, килограмм икры кижуча или нерки на Камчатке сейчас стоит 3-3,5 тысячи рублей. Торговая наценка на икру составляет 10% от закупочной стоимости — почти 3 тыс. рублей за килограмм.
Источник НСН
Это 532 рубля
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