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09 февраля 2018
09:20:11

Краденые машины из России все чаще перегоняют в Европу

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные страховщиков. Отмечается, что раньше наблюдалась обратная тенденция – угнанные  в Европе машины продавались в России.

Одним из самых проблемных регионов в этом плане остаётся Санкт-Петербург, в прошлом году там ежедневно угонялись от 20 до 30 автомобилей.

Страховщики отмечают, что у угонщиков всегда востребованы транспортные средства стоимостью до 1 млн рублей. Как правило, такие машины затем разбираются на запчасти.




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