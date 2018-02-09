Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные страховщиков. Отмечается, что раньше наблюдалась обратная тенденция – угнанные в Европе машины продавались в России.

Одним из самых проблемных регионов в этом плане остаётся Санкт-Петербург, в прошлом году там ежедневно угонялись от 20 до 30 автомобилей.

Страховщики отмечают, что у угонщиков всегда востребованы транспортные средства стоимостью до 1 млн рублей. Как правило, такие машины затем разбираются на запчасти.