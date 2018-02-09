Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные страховщиков. Отмечается, что раньше наблюдалась обратная тенденция – угнанные в Европе машины продавались в России.
Одним из самых проблемных регионов в этом плане остаётся Санкт-Петербург, в прошлом году там ежедневно угонялись от 20 до 30 автомобилей.
Страховщики отмечают, что у угонщиков всегда востребованы транспортные средства стоимостью до 1 млн рублей. Как правило, такие машины затем разбираются на запчасти.
На них болельщики смогут увидеть повторы важных моментов матча.
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