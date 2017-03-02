Стратегические объекы Самарского филиала «Т Плюс» и ОАО «Предприятие тепловых сетей», обеспечивающие энерго- и теплоснабжение жителей и промышленных предприятий Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, ждут паводок во всеоружии. На особом контроле энергетиков тепломагистрали и тепловые камеры в городах присутствия компании.

В рамках подготовки к прохождению паводка специалистами «Т Плюс Самара» произведен осмотр гидротехнических сооружений, в частности, переливной дамбы тепломагистрали №2 Сызранской ТЭЦ в пойме реки Кубра. Также проведена ревизия дренажных насосов и систем их автоматического запуска, создан запас химических реагентов для поддержания нужных параметров работы ТЭЦ в случае изменения химического состава воды в Волге и ее притоках.

На особом контроле энергетиков находятся тепловые камеры, поскольку их подтопление талыми водами увеличивает риск возникновения внешней коррозии теплотрасс. В настоящее время специалисты Территориальных управлений в Тольятти и Новокуйбышевске, а также «Предприятия тепловых сетей» проводят работы по уплотнению крышек люков тепловых камер, находящихся в низких местах и на проезжей части.

Кроме того, в теплосетевых подразделениях сформированы аварийно-восстановительные бригады из числа оперативного персонала, которые обеспечены автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъемными механизмами и специализированными костюмами «АКВА», способными в случае необходимости защитить работников аварийных бригад от воздействия горячей воды.