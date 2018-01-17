Как рассказали в в администрации, документ был подготовлен в 2013 году и согласно ГОСТам он должен обновляться через три года. На эти цели из городского бюджета выделяли порядка 6 млн рублей. В ходе аукциона определился победитель – местная проектная организация «ФОРМАТ». Она берется выполнить работу за 3,5 млн. У департамента городского хозяйства уже был опыт работы с этой компанией несколько лет назад.

Согласно аукционной документации, дорога общей протяженностью 300 метров расположится от Южного шоссе до ул. Ворошилова. На ее строительство потребуется 83,5 млн рублей. Но это не единственный участок магистрали, который нужно построить. Второй– вдоль новых кварталов до Южного шоссе –в два раза линнее. На него согласно расчетно-сметной стоимости потребуется 224 миллиона.

Проектную документацию за свой счет по этому участку дороги выполняла организация «СтавропольХимСтрой». Строительство магистральной улицы общегородского значения Офицерской включено в план празднования 50-летия выпуска первого автомобиля на АВТОВАЗе. Но пока неизвестно, когда на это появятся деньги, отметили в администрации.