Как пишут "Колеса ", ссылаясь на "Интерфакс", проблема связана с прекращением поставок комплектующих для единственной выпускаемой на мощностях завода в Тольятти модели – Chevrolet Niva.

«С 17 мая конвейер СП вынужденно приостановлен, так как поставщик ООО «Завод Автокомпонент» прекратил поставки комплектующих изделий в адрес GM-Avtovaz», — сказали в пресс-службе совместного предприятия американского концерна General Motors и российской компании «АВТОВАЗ». От поставщика комментария о сложившейся ситуации не последовало.

Ранее конвейер GM-Avtovaz останавливался в период с 1 по 3 марта (в соответствии с производственным графиком), при этом отгрузки дилерам осуществлялись в обычном режиме. Помимо этого производство было приостановлено с 1 по 9 мая, в период майских каникул. Предположительно нынешний сбой может негативно отразиться не только собственно на бизнесе, но и на персонале завода.

Издание отмечает, что в течение 2017 года СП намеревается выпустить порядка 30 600 автомобилей, что на 4,7% меньше по отношению к показателю прошлого года. Продажи Chevrolet Niva в России за первую треть текущего года составили 9 526 экземпляров, результат по сравнению с АППГ больше на 2,1%. По итогам апреля модель занимает девятую строчку рейтинга наиболее востребованных машин в стране.