слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
23 мая 2017
14:10:25

Конвейер GM-Avtovaz остановлен на неопределённый срок

Как пишут "Колеса", ссылаясь на "Интерфакс", проблема связана с прекращением поставок комплектующих для единственной выпускаемой на мощностях завода в Тольятти модели – Chevrolet Niva.

«С 17 мая конвейер СП вынужденно приостановлен, так как поставщик ООО «Завод Автокомпонент» прекратил поставки комплектующих изделий в адрес GM-Avtovaz», — сказали в пресс-службе совместного предприятия американского концерна General Motors и российской компании «АВТОВАЗ». От поставщика комментария о сложившейся ситуации не последовало.

Ранее конвейер GM-Avtovaz останавливался в период с 1 по 3 марта (в соответствии с производственным графиком), при этом отгрузки дилерам осуществлялись в обычном режиме. Помимо этого производство было приостановлено с 1 по 9 мая, в период майских каникул. Предположительно нынешний сбой может негативно отразиться не только собственно на бизнесе, но и на персонале завода.

Издание отмечает, что в течение 2017 года СП намеревается выпустить порядка 30 600 автомобилей, что на 4,7% меньше по отношению к показателю прошлого года. Продажи Chevrolet Niva в России за первую треть текущего года составили 9 526 экземпляров, результат по сравнению с АППГ больше на 2,1%. По итогам апреля модель занимает девятую строчку рейтинга наиболее востребованных машин в стране.




Последние новости Тольятти

23 мая
14:16
Рядом с набережной 8 квартала в Тольятти появится аква-парк и канатная дорога

Также планируется строительство жилых домов квартально-блочного типа и гимнастического "Немов-центра"...

23 мая
12:23
После 24 мая Тольятти услышит имена новых замов Сергея Анташева

Будущим первым замом называют нынешнего главу Автозаводского района Игоря Ладыку...

23 мая
12:19
Шоу-выставка автопарада пройдет во всех районах Тольятти в честь Дня города

Первыми мероприятие примут жители Комсомольского района...

23 мая
12:17
Хакеры придумали новый способ воровства с кредиток

На уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей в сутки...

23 мая
11:47
Востребованная в Тольятти 91-ая маршрутка из-за ремонта улицы К.Маркса поменяла схему движения

Ремонт улицы К.Маркса продлится месяц с лишним...

23 мая
11:34
«МегаФон» предложил всем абонентам три вида компенсации за сбой

19 мая абоненты городов Центральной России и Поволжья, в том числе Самары и Тольятти, оказались без связи...

23 мая
11:29
Несовершеннолетним в России хотят запретить участие в митингах

Дети и подростки не должны участвовать в митингах, тем более, если они несанкционированны...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+