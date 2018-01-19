Теперь принять в нем участие смогут не только студенты опорного вуза. Директор конкурса Мария Сахарова рассказала, что «после парада студенчества мы увидели какие у нас яркие студенты колледжей и потому пригласили их к участию».

Есть и еще одно новшество: вместо двух конкурсных дней будет три этапа, которые пройдут в разных местах: спортивный, интеллектуальный и творческий. У каждого конкурсанта будет свой рейтинг, а на официальном сайте ТГУ и в группе конкурса в соцсетях откроют зрительское голосование.

Финал состоится в театре «Колесо» 14 марта. В нем будет две церемонии награждения и четыре короны – студентам ТГУ и студентам колледжей.