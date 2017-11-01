В ближайшем будущем существующая линейка продукции пополнится за счет увеличения ассортимента мучных и кондитерских изделий. Появятся конфеты помадные, вафли с начинкой, бисквиты, а также планируется увеличить производство зефира.

Для содействия в развитии проекта выбран ТОР «Тольятти» — компания стала 15-ым резидентом территории опережающего развития. При этом компания стала первым резидентом, которое уже имеет действующее предприятие. Это накладывает на руководство фабрики особые обязательства по удвоению среднесписочной численности сотрудников. И если на сегодняшний день на производстве работает 133 человека, то при реализации задуманного проекта планируется трудоустроить еще 171 работника.

Общая сумма инвестиций в развитие составит почти 79 млн рублей.