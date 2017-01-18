Певица Елена Ваенга определилась с датами концертов в Самарской области, ранее отмененных по состоянию здоровья. Выступление в столице региона состоится 16 мая в «МТЛ Арена», в Автограде – 18 мая во Дворце культуры и творчества, оба – в 19:00, уточняет 63.ru



Эти два концерта закроют турне исполнительницы по России, сообщили представители Елены Ваенги.



Ваенга в конце 2016 года перенесла концерты в нескольких городах страны, в том числе 22 декабря в Тольятти. Чуть позже стало известно о том, что отмена концертов произошла по состоянию здоровья. У артистки диагностировали острый ларинготрахеит (воспалительное заболевание, поражающее гортань и трахею) и узелок правой голосовой складки. В связи с этим певице запретили голосовую нагрузку в течение 10 дней.