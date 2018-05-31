Абдоминопластика является одной из наиболее востребованных в мире пластических операций. С технической точки зрения она является наиболее сложной. Пациенты решаются на проведение абдоминопластики в силу разных причин. Вот самые распространенные:

Быстрое похудение на большое количество килограмм. Как правило, похудение на 10 и более килограмм сопровождается обвисанием кожи. Беременность. Область живота во время беременности сильно растягивается. Иногда наблюдается расхождение мышц живота. Также некоторым родившим женщинам не очень нравится выпирающий пупок, который не может принять нормальную форму. Изменения, происходящие из-за нарушений гормонального баланса. Нередко у женщин в возрасте жир начинает активно откладываться в области живота.

Абдоминопластика позволяет удалить излишки кожи, сделать талию более тонкой, а живот - подтянутым. На этом сайте вы сможете ознакомиться с результатами абдоминопластики, проведенной доктором Кораблевоей Натальей Петровной.

Видимых швов после операции практически не остается. Хирурги используют специальные техники наложения швов и качественные материалы, которые обеспечивают максимальную незаметность рубцов. Шов располагается намного ниже пупка. Так что он легко скрывается нижним бельем.

Виды абдоминопластики

Существует несколько видов данной операции.

Мини-абдоминопластика. В данном случае хирург работает только с нижней частью брюшины. Данная операция поможет, если вам требуется подтяжка небольшого количества кожи. Шрам после нее будет незаметным. Классическая абдоминопластика. В данном случае врач иссекает не только лишнюю часть кожи, но и лишний жир, ушивает мышцы брюшины. Пупок может переноситься немного ниже или выше. Такая операция сложная. После нее могут оставаться видимые рубцы. Эндоскопическая абдоминопластика. Она предполагает только ушивание мышц. При этом кожа не иссекается. Разрезы при таком вмешательстве небольшие, так что шрамы не остаются. Такая процедура подойдет тем пациенткам, у которых еще достаточно эластичная кожа.

Как и любой другой операции, у абдоминопластики существуют свои противопоказания. Это различные системные заболевания, проблемы с сердцем и т.д. Так что перед операцией рекомендуется пройти комплексное обследование.