Абдоминопластика является одной из наиболее востребованных в мире пластических операций. С технической точки зрения она является наиболее сложной. Пациенты решаются на проведение абдоминопластики в силу разных причин. Вот самые распространенные:
Абдоминопластика позволяет удалить излишки кожи, сделать талию более тонкой, а живот - подтянутым. На этом сайте вы сможете ознакомиться с результатами абдоминопластики, проведенной доктором Кораблевоей Натальей Петровной.
Видимых швов после операции практически не остается. Хирурги используют специальные техники наложения швов и качественные материалы, которые обеспечивают максимальную незаметность рубцов. Шов располагается намного ниже пупка. Так что он легко скрывается нижним бельем.
Виды абдоминопластики
Существует несколько видов данной операции.
Как и любой другой операции, у абдоминопластики существуют свои противопоказания. Это различные системные заболевания, проблемы с сердцем и т.д. Так что перед операцией рекомендуется пройти комплексное обследование.
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