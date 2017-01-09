Об этом сообщили в мэрии. В 2017 году изменится порядок предоставления компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Компенсация будет предоставляться одному из родителей (законному представителю), внесшему родительскую плату за детский сад, при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 150% величины прожиточного минимума в расчете на душу населения (в настоящее время -14683,5 руб.)

Лицам, обратившимся за назначением компенсации впервые, компенсация будет предоставляться с месяца обращения заявителя с документами, в том числе подтверждающими доход.

C 01.01.2017 выплата ранее назначенной компенсации будет приостановлена, за исключением лиц, получающих, помимо указанной компенсации, ежемесячное пособие на ребенка, которое предоставляется с учетом дохода.

После введения нового порядка предоставления компенсации, родитель имеет право обратиться в орган социальной защиты населения либо в отделение МАУ «МФЦ» с необходимыми документами, в т.ч. подтверждающими доход семьи. Если обращение последует до 01.04.2017, и доход семьи не превысит 150% величины прожиточного минимума, ему будет возобновлена выплата компенсации с момента приостановления, т.е. с 01.01.2017.

Если обращение заявителя с документами последует после 01.04.2017, компенсация (при наличии оснований) будет предоставляться уже с месяца обращения.

Для исчисления величины среднедушевого дохода учитывается общая сумма доходов семьи (родители и их несовершеннолетние дети) за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о компенсации, полученная сумма делится на 3 и на количество членов семьи.

Компенсация будет выплачиваться в течение 12 месяцев, после чего документы, представленные для назначения, подлежат обновлению.

Размер компенсации составляет: 20% среднего размера родительской платы на первого ребенка, 50% на второго, 70% на третьего и последующих детей.

Перечень документов для назначения компенсации части родительской платы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- свидетельство о рождении ребенка;

- свидетельство о рождении (свидетельство о смерти) предыдущих детей, если ребенок не первый;

- справка образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, об обучении ребенка в соответствующей образовательной организации*;

- решение органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком – для опекунов (попечителей)*;

- справка о составе семьи (выписка из поквартирной карточки)*;

- документы (справки) о доходе семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения.

*Документы запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия, если не были предоставлены заявителем самостоятельно.

Адреса отделов назначения адресной социальной помощи:

Автозаводский район:

- б-р Орджоникидзе, 16 (1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 9, 11 кварталы, 3 комплексное общежитие), тел. 54-30-76;

- б-р Кулибина, 2 (2 квартал, 1 и 2 комплексные общежития), тел. 54-32-26;

- б-р Буденного, 6 (7, 8 кварталы), тел. 54-33-03;

- б-р Луначарского, 3 (10, 19 кварталы), тел. 54-33-01;

- ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварталы), тел. 54-34-31, 54-43-53;

- б-р Космонавтов, 4 (15, 18 кварталы), тел. 54-37-02;

Центральный район:

– ул. Голосова, 99, тел. 54-31-56; 54-46-52;

Комсомольский район:

– ул. Матросова,19д, тел. 54-46-94; 54-30-69.