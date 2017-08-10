"Состоялся суд, каждый заплатил штраф в размере 250 евро и их отпустили", — сказала Шепелева.
"В деревню, где живут бабушка с дедушкой, ведёт всего одна дорога с КПП, на котором проверяют паспорта. У них с документами все было в порядке", — сказала Наталья, добавив, что задержанным россиянам так и не объяснили, за что их увезли в отделение полиции.
Шепелева также сообщила, что россияне прибегли к услугам местных адвокатов, которые за вознаграждение в 3 тысячи евро пообещали помочь, однако, получив деньги, ничего не сделали. Группу туристов из РФ в итоге освободили по решению суда и после уплаты штрафа.
Горадминистрация рапортует о продлении сроков приема заявок от горожан, претендующих на включение в состав общественных советов...
Есть пострадавшие, в том числе ребенок...
Жителей города зовут на спортивные занятия на любой вкус, возраст и уровень подготовки с розыгрышами призов...
ОМОН Тольятти приглашает на службу...
Женщина попалась прямо в отделении по вопросам миграции...
С 20 августа сотрудники Фонда начнут составлять график приёма и сдачи макулатуры...
Укладка асфальта будет производиться сразу на пяти улицах...