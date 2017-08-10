Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила, что 6 граждан России и еще пятеро сербов были задержаны во вторник за незаконное пересечение границы со стороны Сербии. Компания из Тольятти — русская жена, муж-серб, их несовершеннолетняя дочь и их русские друзья — ехали в гости к родственникам.

"Состоялся суд, каждый заплатил штраф в размере 250 евро и их отпустили", — сказала Шепелева.