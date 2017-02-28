Недельный тур должен состояться в следующем году. Об этом рассказал основатель компании Элон Маск. По его словам, оба клиента уже оплатили необходимый депозит. Посадки на Луну во время экспедиции не планируется.
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