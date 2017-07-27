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27 июля 2017
08:27:42

Компания Samsung запатентовала съедобный телефон в виде банана

Технические характеристики нового гаджета пока неизвестны, однако в патенте продукт описывается как «дисплейное устройство», также там содержаться схематические рисунки. На них изображен банан, на кожуру которого проецируется графический интерфейс мобильной операционной системы. 

Как пишут СМИ, разработку южнокорейской компании изобретение можно смело назвать первым в мире съедобным шпионским телефоном.

Источник НСН




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