Презентация прошла в воскресенье вечером в Барселоне. Чтобы конкурировать на рынке с iPhone X, новый аппарат Galaxy S9 оснастили улучшенной камерой и возможностями дополненной реальности. Он выйдет в двух версиях: S9 с диагональю 5,9 дюйма и S9+ с диагональю 6,2 дюйма.

Как и предыдущая модель, гаджет почти полностью избавлен от рамок вокруг дисплея. Официальные продажи начнутся 16 марта.