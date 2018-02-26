Презентация прошла в воскресенье вечером в Барселоне. Чтобы конкурировать на рынке с iPhone X, новый аппарат Galaxy S9 оснастили улучшенной камерой и возможностями дополненной реальности. Он выйдет в двух версиях: S9 с диагональю 5,9 дюйма и S9+ с диагональю 6,2 дюйма.
Как и предыдущая модель, гаджет почти полностью избавлен от рамок вокруг дисплея. Официальные продажи начнутся 16 марта.
Источник Интерфакс
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