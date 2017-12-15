Появиться они должны и в Тольятти. Представители одного из крупнейших независимых производителей природного газа в стране приняли участие в совещании, которое прошло в администрации при участии главы региона Дмитрия Азарова. «Новатек» реализует инвестиционный проект «Арктик СПГ 2». В нем принимают участие и предприятия Самарской области, в том числе, тольяттинское ЗАО «Лада-Флект».
Заказы на производство оборудования позволят не только обеспечить работой действующих сотрудников предприятий, но и создать дополнительные вакансии. Как отметил Дмитрий Азаров, вопросы развития производств и создания новых мест наиболее актуальны для Тольятти, поэтому потому символично, что первая встреча в расширенном формате с ПАО «Новатэк» прошла именно в нашем городе.
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