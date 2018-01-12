Здесь начали работать несколько новых линий по производству автокомпонентов. Одна из них- самая крупная - ориентирована на расширение экспортных поставок.
Полученные здесь детали предназначены для предприятия Orhan Holding в Румынии и дальнейшего изготовления из них привода коробок передач для автосборочных заводов. Над запуском нового участка компания трудилась в течение всего года.
Ожидается, что новый проект позволит примерно на 30 % нарастить объем производства в 2018 году.
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