Здесь начали работать несколько новых линий по производству автокомпонентов. Одна из них- самая крупная - ориентирована на расширение экспортных поставок.

Полученные здесь детали предназначены для предприятия Orhan Holding в Румынии и дальнейшего изготовления из них привода коробок передач для автосборочных заводов. Над запуском нового участка компания трудилась в течение всего года.

Ожидается, что новый проект позволит примерно на 30 % нарастить объем производства в 2018 году.

Фото: http://oeztlt.ru