Территория Опережающего Развития Тольятти пополнилась новыми резидентами. Компании «Сарди Пекеджинг», «БРАЙС» и «ЗЕТТА» планируют создать в городе порядка сотни рабочих мест.
Положительное решение комиссии по отбору резидентов в ТОР «Тольятти» принято уже в отношении восьми компаний. Все они начнут работать уже в этом году. Документы 16 потенциальных резидентов находятся в проработке, у четырех – завершающая стадия оформления заявок.
Власти рассчитывают, что к концу 2017 года объем инвестиций резидентов ТОР составит не менее 3,5 млрд руб., при этом в Тольятти будет создано более тысячи рабочих мест.
Младенец был завернут в махровое красное полотенце...
Росстандарт хочет провести в стране эксперимент по централизованной поверке управляющими компаниями...
В Сети появился соответствующий видеоролик...
Водитель "Тойота" выехал на встречную полосу...
Пост про гордость за наших спасателей и отечественный автопром...
Затмение Луны произойдет 7 августа, с 8 до 10 вечера...
Помимо отсутствия дождей, в прогнозах значится и отсутствие ветра...