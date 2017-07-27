Территория Опережающего Развития Тольятти пополнилась новыми резидентами. Компании «Сарди Пекеджинг», «БРАЙС» и «ЗЕТТА» планируют создать в городе порядка сотни рабочих мест.

Положительное решение комиссии по отбору резидентов в ТОР «Тольятти» принято уже в отношении восьми компаний. Все они начнут работать уже в этом году. Документы 16 потенциальных резидентов находятся в проработке, у четырех – завершающая стадия оформления заявок.

Власти рассчитывают, что к концу 2017 года объем инвестиций резидентов ТОР составит не менее 3,5 млрд руб., при этом в Тольятти будет создано более тысячи рабочих мест.