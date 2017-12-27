В губернии создан общественный комитет по поддержке кандидата Павла Грудинина. Об этом сообщает в своем блоге депутат Губернской Думы Михаил Матвеев, который и возглавил новую структуру.
Общественный Комитет призван объединить усилия представителей разных взглядов и слоев общества, он будет работать на базе штаба кандидата, которого выдвинула КПРФ, и взаимодействовать как с другими политическими и общественными объединениями, так и с отдельными гражданами, желающими помочь кампании Грудинина.
Основными задачами комитета будет продвижение поддержки кандидата за пределами устоявшегося электората КПРФ и предотвращение фальсификации результатов выборов.
Грудинин Павел Николаевич (20 октября 1960 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский политический и государственный деятель, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». 23 декабря 2017 года стал кандидатом в президенты России на выборах 2018 года от партии КПРФ.
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