В губернии создан общественный комитет по поддержке кандидата Павла Грудинина. Об этом сообщает в своем блоге депутат Губернской Думы Михаил Матвеев, который и возглавил новую структуру.

Общественный Комитет призван объединить усилия представителей разных взглядов и слоев общества, он будет работать на базе штаба кандидата, которого выдвинула КПРФ, и взаимодействовать как с другими политическими и общественными объединениями, так и с отдельными гражданами, желающими помочь кампании Грудинина.

Основными задачами комитета будет продвижение поддержки кандидата за пределами устоявшегося электората КПРФ и предотвращение фальсификации результатов выборов.

Грудинин Павел Николаевич (20 октября 1960 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский политический и государственный деятель, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». 23 декабря 2017 года стал кандидатом в президенты России на выборах 2018 года от партии КПРФ.