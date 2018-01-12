Уже с начала нынешнего года специалисты компании «Волжские коммунальные системы» более 70 засоров на сетях. Специалисты отмечают, что этот показатель остаётся стабильно высоким на протяжении последних нескольких лет. 90% засоров — небрежное отношение или банальное незнание потребителями правил эксплуатации хозяйственно-бытовой канализации.

Полиэтиленовые пакеты, текстильные отходы, памперсы, попадающие в канализационную систему, создают мотки и скрутки, которые забивают трубопроводы и коллекторы, выводят из строя насосы на канализационных насосных станциях. Это негативно сказывается на общем состоянии городских канализационных сетей.

Сотрудники службы канализации вынуждены несколько раз в день очищать насосное оборудование, запорную арматуру и участки трубопроводов. Так, например, 7 января, когда жители города отмечали Рождество, специалисты более 10 часов устраняли засор на ул. Коммунистической.

ООО «ВоКС», отвечающее за работу городских сетей водоотведения, отмечает, что для ликвидации засоров и ремонта насосных агрегатов, вышедших из строя, требуются немалые дополнительные затраты в ущерб модернизации и строительству новых сетей водоотведения. Система канализации, эксплуатируемая предприятием, предназначена только для приёма и транспортировки жидких хозяйственно-бытовых отходов.

Наибольший урон ей наносит сбрасывание в неё предметов личной гигиены, синтетических одноразовых полотенец, салфеток, тряпок и других отходов. Жители города, сами того не желая, создают неблагоприятную ситуацию для себя и своих соседей. Последствием таких проблем может стать подтопление нечистотами подвалов, квартир, расположенных на нижних этажах, и придомовой территории.

Зачастую работники управляющих компаний сами открывают канализационные колодцы для отведения талых( ливневых) вод, сбрасывают туда снег, а вместе с талыми водами и снегом в канализацию попадает различный мусор, порой даже очень крупный. В результате, на сетях городской канализации образуются засоры, которые препятствуют отведению стоков. Категорически запрещается открывать люки колодцев.

«Волжские коммунальные системы» призывают горожан бережно относиться к сетям коммунальной инфраструктуры и помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всей системы водоснабжения и водоотведения.