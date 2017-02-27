Сегодня Николай Меркушкин подписал постановление об изменении предельных индексов роста коммунальных тарифов для граждан, проживающих в четырех городах области – в Новокуйбышевске, Самаре, Сызрани и Тольятти. Это значит, что с 1 июля услуги ЖКХ для жителей Автограда не могут подняться выше, чем на 6,3%.
Проект постановления был подгтовлен еще в конце прошлого года, но в нем предельный индекс повышения тарифов для Тольятти был другим – 4,3%. Его изменили, так как возникла «необходимость доведения органами местного самоуправления уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов», говорится в документе.
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