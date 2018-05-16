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16 мая 2018
06:59:45

Коммунальная авария в Тольятти стала темой федеральных новостей

Фонтан воды высотой с многоэтажный дом забил из-под земли в Автозаводском районе из-за аварии во время гидравлических испытаний. Об этом сообщил РИА Новости представитель обслуживающей район компании "Тевис".

Жители города выкладывают в соцсетях видео и фото с места аварии, на которых видно, как струя "фонтана" поднимается выше шестнадцатиэтажки. В интернете его уже окрестили "Знаменитым женевским фонтаном", а также новым способом полива газонов.

Фото: Происшесвтия Тольятти

"Ежегодные плановые гидравлические испытания — обычная практика, таким образом мы выявляем дефектные места, вот одно из таких и было выявлено сегодня. Вода подавалась под повышенным давлением в течение десяти минут, и вот эти десять минут из-под земли бил фонтан. Авария уже локализована", — пояснил собеседник агентства.



 

 




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