Жители города выкладывают в соцсетях видео и фото с места аварии, на которых видно, как струя "фонтана" поднимается выше шестнадцатиэтажки. В интернете его уже окрестили "Знаменитым женевским фонтаном", а также новым способом полива газонов.

Фото: Происшесвтия Тольятти

"Ежегодные плановые гидравлические испытания — обычная практика, таким образом мы выявляем дефектные места, вот одно из таких и было выявлено сегодня. Вода подавалась под повышенным давлением в течение десяти минут, и вот эти десять минут из-под земли бил фонтан. Авария уже локализована", — пояснил собеседник агентства.