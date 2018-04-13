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13 апреля 2018
07:13:47

Коммунальная авария, оставившая тольяттинцев без отопления, устранена

Накануне около 6 вечера штатный режим работы котельной №2 Комсомольского района был восстановлен. В настоящее время специалисты ведут работу по переводу потребителей на постоянную схему теплоснабжения.

В четверг в 5:40 утра произошло повреждение теплосети диаметром 400 мм. Причиной аварии стала работа бурильной установки при проведении строительных работ на трассе М-5. В результате произошла остановка насосного парка котельной, и, как а следствие, прекратилась подача тепла и горячей воды в 273 жилых дома микрорайона «Жигулёвское море» и центральной части  Комсомольского района.

Происшествием уже занялась прокуратура. Сотрудники надзорного органа проведут проверку, установят причины аварии, а также дадут оценку действиям организаций, по вине которых произошло отключение на коммунальных сетях.




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