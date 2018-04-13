Накануне специалисты дорожного департамента и представители общественности провели объезд магистралей, отремонтированных в 2017 году по первому муниципальному контракту в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественный дороги». Были выявлены незначительные замечания.
Так, на отдельных участках наблюдались открытые отверстия в результате отбора кернов, истирание дорожной разметки, особенно в местах пересечений дорог и пешеходных переходов. Кое-где нужна окраска пешеходных ограждений и урн на остановках общественного транспорта.
Замечаний по самому полотну не было. Все недостатки подрядчики должны устранить в следующие сроки: до 15 мая восстановить горизонтальную разметку, до 30 мая устранить замечания по пешеходным ограждениям, урнам и дорожному покрытию.
Объезд 19 автодорог по второму муниципальному контракту специалисты совместно с представителями общественных советов проведут уже на следующей неделе. Кроме того, в начале недели в администрации Тольятти состоялось совещание, посвященное ремонту автомобильных дорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.
Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Павел Баннов подчеркнул, что устройство дорог является одной из самых актуальных тем, вызывающих внимание общественности, поэтому в этом году представители общественности также будут выезжать на все объекты и контролировать качество проведения дорожных работ и действия подрядных организаций.
Об этом сообщили в МЧС региона
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Об этом сообщает горадминистрация