слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
13 апреля 2018
11:51:55

Комиссия осмотрела 16 гарантийных дорог в Тольятти

Накануне специалисты дорожного департамента и представители общественности провели объезд магистралей, отремонтированных в 2017 году по первому муниципальному контракту в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественный дороги». Были выявлены незначительные замечания.

Так, на отдельных участках наблюдались открытые отверстия в результате отбора кернов, истирание дорожной разметки, особенно в местах пересечений дорог и пешеходных переходов. Кое-где нужна окраска пешеходных ограждений и урн на остановках общественного транспорта.

Замечаний по самому полотну не было. Все недостатки подрядчики должны устранить в следующие сроки: до 15 мая восстановить горизонтальную разметку, до 30 мая  устранить замечания по пешеходным ограждениям, урнам и дорожному покрытию.

Объезд 19 автодорог по второму муниципальному контракту специалисты совместно с представителями общественных советов проведут уже на следующей неделе. Кроме того, в начале недели в администрации Тольятти состоялось совещание, посвященное ремонту автомобильных дорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.

Руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти Павел Баннов подчеркнул, что устройство дорог является одной из самых актуальных тем, вызывающих внимание общественности, поэтому в этом году представители общественности также будут выезжать на все объекты и контролировать качество проведения дорожных работ и действия подрядных организаций.




Последние новости Тольятти

13 апреля
12:58
18 поселков в Самарской области под угрозой подтопления

Об этом сообщили в МЧС региона

13 апреля
12:47
Телеграм в России заблокируют

Заседание прошло стремительно

13 апреля
11:41
В Тольятти через суд обяжут бывшего арендатора демонтировать забор незаконной стоянки

Бетонная преграда появилась в непосредственной близости от СК «Акробат»

13 апреля
11:32
Чуть больше двух недель остается до старта юбилейной Жигулевской кругосветки

В 50 раз по Волге вокруг Самарской Луки отправится флотилия из 53 ялов

13 апреля
11:13
Учёные зафиксировали признаки глобальной катастрофы в Атлантике

Морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет

13 апреля
10:49
«Барабаны мира-2018» проведут в Тольятти в последние выходные июня

Юбилейный Международный фестиваль состоится на Федоровских лугах.

13 апреля
10:28
Дачников начнут возить в Тольятти со следующей субботы

Об этом сообщает горадминистрация


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+